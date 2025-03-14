Mein dunkles Geheimnis
Folge 113: Der Verbrecher im Zelt
22 Min.Ab 12
Gerhard steht vor dem Nichts. Ehefrau Monika hat den chaotischen Musiker vor die Tür gesetzt. Seitdem lebt Gerhard in einem Zelt hinterm Haus. Als ein fremder Mann und ein blutverschmiertes Handtuch auftauchen, überschlagen sich die Ereignisse. Gerhard wird verdächtig, ein Verbrecher zu sein und gerät mächtig unter Druck.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1