Mein dunkles Geheimnis

Oma zähmt die Zuhälter

SAT.1Staffel 2Folge 120
22 Min.Ab 12

Erika Beplat rettet die junge Russin Irina vor skrupellosen Verfolgern. Doch Erikas Tochter Sigrid glaubt, dass die Rentnerin sich die Rettungsaktion nur ausgedacht hat und langsam den Verstand verliert. Erst als Sigrid selbst bedroht wird, weiß sie, dass es tatsächlich um Leben und Tod geht.

