Mein dunkles Geheimnis
Folge 120: Oma zähmt die Zuhälter
22 Min.Ab 12
Erika Beplat rettet die junge Russin Irina vor skrupellosen Verfolgern. Doch Erikas Tochter Sigrid glaubt, dass die Rentnerin sich die Rettungsaktion nur ausgedacht hat und langsam den Verstand verliert. Erst als Sigrid selbst bedroht wird, weiß sie, dass es tatsächlich um Leben und Tod geht.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
