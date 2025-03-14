Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 135
Folge 135: Die böse Stiefmutter

22 Min.Ab 12

Der schwerreiche Jens Böttcher hat sich die 40 Jahre jüngere Miriam angelacht und geheiratet. Aus lauter Angst vor dem Alleinsein bekommt der ehemalige Rechtsanwalt allerdings nicht mit, dass seine Ehefrau ein falsches Spiel spielt und es nur auf Jens' Vermögen abgesehen hat. Dessen Sohn riecht den Braten, als immer mehr Geld vom Konto seines Vater verschwindet. Der Banker setzt alle Hebel in Bewegung, seine raffgierige Stiefmutter in die Schranken zu weisen.

SAT.1
