Zahnarztgattin Nora (41) ist krankhaft eifersüchtig. Als ihr Mann Matthias von der sexy Physiotherapeutin Jeanette (31) behandelt wird, vermutet sie eine Affäre zwischen den beiden. Doch Noras Sohn Jan-Phillip (19) weiß, dass Jeanette ein dunkles Geheimnis hat. Die angebliche Profi-Masseurin ist in Wahrheit eine Prostituierte. Matthias behauptet, dass Jeanette ihn erpresst. Ist Matthias das Opfer einer Intrige oder ein gemeiner Betrüger?

