SAT.1Staffel 2Folge 24
Folge 24: Ohne Gedächtnis

22 Min.Ab 12

Taxifahrer Steffen wacht nach einem schweren Autounfall im Krankenhaus auf. Der 42-Jährige erinnert sich an nichts, nicht einmal an seine Familie. Ehefrau Dana (40) ist völlig verzweifelt und versucht alles, damit ihr Mann sein Gedächtnis zurückgewinnt. Doch Steffen hat nur ein Ziel: Er will herausbekommen, was bei dem Unfall wirklich passiert ist. Als er erfährt, dass eine Frau bei dem Unfall zu Schaden gekommen ist, stellt sich er der Polizei. Ist er wirklich schuldig?

