Mein dunkles Geheimnis
Folge 3: Ein schlimmer Verdacht
23 Min.Ab 12
Immobilienmakler Friedrich (45) wird wegen der angeblichen Vergewaltigung seiner Chefin Carina verhaftet. Ehefrau Gitti (44) glaubt fest an die Unschuld ihres Mannes. Gemeinsam mit Tochter Bea (19) versucht sie auf eigene Faust zu ermitteln und zu beweisen, dass Carina gelogen hat. Ist Friedrich wirklich unschuldig?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1