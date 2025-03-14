Mein dunkles Geheimnis
Folge 38: Die abergläubische Braut
23 Min.Ab 12
Luisa hat mit Markus, dem Arbeitskollegen ihrer besten Freundin Hanne, endlich ihre große Liebe gefunden. In ein paar Tagen läuten die Hochzeitsglocken. Doch als die Braut Markus und Hanne von der Arbeit abholt, traut sie ihren Augen nicht: Ihr Zukünftiger wird gerade mit einem Lapdance überrascht, was er sehr genießt. Bestürzt verlässt Luisa das Büro und zweifelt an der bevorstehenden Hochzeit. Hanne macht sich große Sorgen um ihre Freundin und setzt alles daran ihr zu helfen.
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1