Mein dunkles Geheimnis

Die abergläubische Braut

SAT.1Staffel 2Folge 38
Die abergläubische Braut

Mein dunkles Geheimnis

Folge 38: Die abergläubische Braut

23 Min.Ab 12

Luisa hat mit Markus, dem Arbeitskollegen ihrer besten Freundin Hanne, endlich ihre große Liebe gefunden. In ein paar Tagen läuten die Hochzeitsglocken. Doch als die Braut Markus und Hanne von der Arbeit abholt, traut sie ihren Augen nicht: Ihr Zukünftiger wird gerade mit einem Lapdance überrascht, was er sehr genießt. Bestürzt verlässt Luisa das Büro und zweifelt an der bevorstehenden Hochzeit. Hanne macht sich große Sorgen um ihre Freundin und setzt alles daran ihr zu helfen.

