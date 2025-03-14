Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Foul mit Folgen

SAT.1Staffel 2Folge 53
Foul mit Folgen

Foul mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 53: Foul mit Folgen

22 Min.Ab 12

Bei einem Fußball-Zweikampf steigt Martin hart ein. Dabei verletzt sich sein Mitspieler Erik scheinbar schwer. Als Martin Erik anbietet, sich um ihn zu kümmern, nimmt dieser das Angebot an - und quartiert sich kurzerhand bei Martin und dessen Freundin Svenja ein. Dies führt zu Streitigkeiten, weil Svenja findet, dass Erik Martins Gutmütigkeit ausnutzt. Und sie hat Recht: Am Ende stellt sich heraus, dass Erik nicht schwer verletzt, dafür aber ein Mietnomade ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen