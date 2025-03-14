Mein dunkles Geheimnis
Folge 59: Undercover
23 Min.Ab 12
Das Zimmermädchen Elisa verliebt sich in den Hoteldirektor Richard, der 'undercover' in dem Hotel abgestiegen ist, in dem Elisa arbeitet . Durch eine missverständliche Situation glaubt Richard jedoch, dass Elisa ein gut betuchter Gast des Hotels ist. Sie setzt alles daran, diesen Schein aufrechtzuerhalten - aus Angst, Richard zu enttäuschen. Wird Elisa ihrem Schwarm die Wahrheit gestehen? Oder wird Richard selbst hinter das Geheimnis kommen und sich von Elisa abwenden?
