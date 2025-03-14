Von kleinen Brötchen und großen TräumenJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 64: Von kleinen Brötchen und großen Träumen
23 Min.Ab 12
Bäckermeister Knut ist immer pünktlich und zuverlässig - doch nun verschläft er gleich zwei Mal hintereinander und enttäuscht seine Kunden. Der 46-Jährige glaubt, dass seine Ex-Frau Barbara dahintersteckt. Aber die wirklichen Schuldigen sind die gemeinsamen Söhne Olaf und Pit: Sie haben ihrem Vater Schlafmittel in den Tee geschüttet, um heimlich mit ihrer Rockband zwei Konzerte spielen zu können ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1