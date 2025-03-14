Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 8
22 Min.Ab 12

Auf einer Raststätte verschwindet Ritas (44) Ehemann Frank (47) spurlos. Während Rita noch an eine Entführung glaubt, wittert Adoptivtochter Annie (23) sofort eine böse Intrige. Sie ist sich sicher, dass Frank eine Affäre hat und Rita aus seinem Leben streichen will. Als Rita merkt, dass jemand die Türschlösser zu ihrem Zuhause ausgetauscht hat, wacht sie auf. Frank hat sie verlassen, aber warum?

