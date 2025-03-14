Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 86
23 Min.Ab 12

Angela ist verzweifelt. Wegen Steuerschulden steht der kleine Laden, den sie gemeinsam mit ihrer Freundin Monika führt, kurz vor dem Ruin. In ihrer Not kommen die beiden Frauen auf eine folgenschwere Idee: Im Hinterzimmer des Ladens richten sie eine Sex-Hotline ein, um nach und nach ihre Schulden beim Finanzamt abstottern zu können. Doch dann wirft der unerwartete Anruf ihres eigenen Mannes Angela völlig aus der Bahn.

