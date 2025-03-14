Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 91
Folge 91: Einstweilige Verfügung

23 Min.Ab 12

Annettes gewalttätiger Ex-Freund darf sich ihr nicht mehr nähern. Als Markus trotz der einstweiligen Verfügung in die ehemals gemeinsame Wohnung will, hilft die langjährige Nachbarin und Freundin Ines Annette dabei, Markus zu vertreiben. Doch plötzlich scheint sich auch Ines sehr für Annettes Wohnung zu interessieren. Unter einem Vorwand gibt Annette ihrer Nachbarin einen Wohnungsschlüssel und muss eine bestürzende Entdeckung machen.

