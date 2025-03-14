Mein dunkles Geheimnis
Folge 96: Diamantenfieber
23 Min.Ab 12
Charlotte droht der Ruin. Nachdem Diebe ihren Juwelierladen überfallen und ausgeraubt haben, weigert sich die Versicherung zu zahlen. Der Goldschmiedin droht der Konkurs. Um sich und die Existenz ihrer Angestellten Tina und Alice zu retten, ermittelt Charlotte auf eigene Faust. Gemeinsam stellen die drei Frauen den Juwelendieben eine Falle. Doch als die zuschnappt, muss Charlotte einer verheerenden Wahrheit ins Auge sehen.
