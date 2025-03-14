Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 97
23 Min.Ab 12

Isabelle ist sich sicher, dass Andreas ihre große Liebe ist. Deshalb hat es sie bisher auch nicht gestört, dass der Tischlergeselle ihr nichts über seine Vergangenheit erzählt. Plötzlich drängt sich der zwielichtige Norbert in das Leben des Paares. Er behauptet, ein alter Freund zu sein und setzt den verstörten Andreas unter Druck. Isabelle forscht nach und entdeckt einen schwarzen Fleck in Andreas Vergangenheit. Kann sie ihren Freund vor einer großen Dummheit bewahren?

