Mein dunkles Geheimnis
Folge 23: Schatten der Vergangenheit
23 Min.Ab 12
Die 18-jährige Paula hat sich in Maik verliebt. Doch sie ahnt, dass ihre Mutter Claudia (40) mit der Beziehung nicht einverstanden sein wird: Maik ist 20 Jahre älter als Paula. Paulas Vertrauen zu ihrer Mutter ist eigentlich sehr groß. Doch in dieser Situation muss sie zu einer Notlüge greifen. Ihre beste Freundin Franziska (17) springt als Alibi ein, wenn sie sich mit ihrem Schatz trifft. Doch als es hart auf hart kommt, erzählt Franziska ihrer Freundin nur die halbe Wahrheit.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
