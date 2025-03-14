Mein dunkles Geheimnis
Folge 3: Blinde Liebe
23 Min.Ab 12
Immer wieder fällt Paula (30) auf die falschen Männer herein. Umso glücklicher ist sie, als sie den 33-jährigen Jonas über ein Datingportal kennenlernt. Sie ist sich sicher: Er ist ihre große Liebe. Sofort lässt sie ihn bei sich einziehen. Als Paulas Schwester Carola (32) das hört, ist sie fassungslos. Nutzt da wieder mal jemand ihre Schwester aus? Irgendetwas stimmt da doch nicht! Carola lässt nichts unversucht, die wahre Identität von Jonas herauszufinden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1