Eine freundschaftliche KündigungJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 4: Eine freundschaftliche Kündigung
23 Min.Ab 12
Die 25-jährige Leslie ist geschockt. Sie und ihre beste Freundin Friederike sollen aus der gemeinsamen Wohnung raus. Dabei wohnt sie schon seit fünf Jahren mit Friederike zusammen und kann sich nichts Besseres als ein WG-Leben mit ihr vorstellen. Leslie sagt dem Vermieter den Kampf an. Im Zweifel auch ohne die Unterstützung ihrer besten Freundin. Sie will herausfinden, ob ihr Vermieter überhaupt aus heiterem Himmel wegen Eigenbedarf kündigen darf.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1