Mein dunkles Geheimnis
Folge 45: Heiße Würstchen
23 Min.Ab 12
Gabriele ist wie vom Donner gerührt: Jemand hat ihr anonym ein Päckchen mit dem Erotik-Film "Heiße Würstchen" zugespielt. Gabriele hatte in dem Streifen die Hauptrolle und bereut ihre Jugendsünde bitter. Die Fleischereifachverkäuferin hat sich gerade auf die Position der Marktleitung beworben. Der Erpresser fordert, dass Gabriele ihre Bewerbung zurückzieht. Andernfalls wird er ihre Vergangenheit öffentlich machen. Wird Gabriele zum Gespött der gesamten Kleinstadt?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1