Mein dunkles Geheimnis

Heiße Würstchen

SAT.1Staffel 3Folge 45
Folge 45: Heiße Würstchen

23 Min.Ab 12

Gabriele ist wie vom Donner gerührt: Jemand hat ihr anonym ein Päckchen mit dem Erotik-Film "Heiße Würstchen" zugespielt. Gabriele hatte in dem Streifen die Hauptrolle und bereut ihre Jugendsünde bitter. Die Fleischereifachverkäuferin hat sich gerade auf die Position der Marktleitung beworben. Der Erpresser fordert, dass Gabriele ihre Bewerbung zurückzieht. Andernfalls wird er ihre Vergangenheit öffentlich machen. Wird Gabriele zum Gespött der gesamten Kleinstadt?

