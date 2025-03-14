Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Der Enkeltrick

SAT.1Staffel 3Folge 53
Der Enkeltrick

Mein dunkles Geheimnis

Folge 53: Der Enkeltrick

23 Min.Ab 12

Die gutbetuchte Hannelore könnte mit ihren Freundinnen Anita, Renate und Brigitte das Leben im Seniorenheim in vollen Zügen genießen, wenn es da nicht einen wunden Punkt gäbe: Zu ihrem Sohn Thomas hat die Rentnerin keinen Kontakt und ihren Enkel Julian hat sie sogar noch nie gesehen. Plötzlich meldet sich ein 17-Jähriger, der behauptet, Hannelores Enkel zu sein, und bittet sie um viel Geld. Gegen den Rat ihrer Freundin Anita wirft Hannelore alle Vorsicht über Bord.

