Mein dunkles Geheimnis
Folge 62: Auf neuen Wegen
23 Min.Ab 12
Dagmar weiß einfach nicht mehr weiter. Seit 23 Jahren sind sie und ihr Mann Jörg verheiratet. Doch von den großen Gefühlen ist nichts mehr da. Jörg weicht Dagmar zunehmend aus, er schläft sogar auf der Couch. Zunächst vermutet Dagmar eine andere Frau hinter Jörgs merkwürdigem Verhalten, doch ihre Annahme bestätigt sich nicht. Als Dagmar hinter den wahren Grund seiner Veränderung kommt, bricht für sie eine Welt zusammen ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
