Mein dunkles Geheimnis
Folge 63: Der geheimnisvolle Bruder
23 Min.Ab 12
Jenny ist verängstigt, als eines Nachts ein fremder Mann mit einem Schlüssel in ihr Haus kommt. Ihr Lebensgefährte Tom stellt ihn als seinen Halbbruder Matthes vor. Jennys Tochter Sarah traut diesem Matthes nicht über den Weg und recherchiert ein bisschen in Toms Vergangenheit. Dabei findet sie heraus, dass Tom nie einen Halbbruder hatte. Doch wer ist dieser fremde Mann und warum lügt Tom sie an?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1