Ein märchenhaftes Schicksal

23 Min.Ab 12

Die 21-jährige Lahja aus Namibia ist mit falschen Erwartungen nach Deutschland gelockt worden. Jetzt sitzt sie auf der Straße und bettelt. Um jeden Preis will sie ihr Versprechen einlösen, ihrer Familie Geld zu schicken. Obwohl die reiche Unternehmerwitwe Veronika (59) mit solchen Leuten nichts zu tun haben will, erbarmt sie sich und nimmt das hübsche Mädchen mit in ihre Villa. Für einen Moment fühlt sich Lahja wie im Paradies ...

