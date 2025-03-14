Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 72
Folge 72: Manege frei

23 Min.Ab 12

Der Zirkus Zaradelli gastiert in der Stadt, doch die Eröffnungsvorstellung geben Clown Gabriel Zaradelli und die Artisten vor fast leeren Rängen. Kein Wunder - jemand hat überall in der Stadt die Plakate entfernt! Auch die nächste Vorstellung ist ein Flop. Zirkusdirektor Anton Zaradelli glaubt, dass sein ehemaliger Konkurrent Franco und dessen Tochter Kassandra hinter der Sabotage stecken und missbilligt, dass sein Sohn Gabriel und Kassandra seit kurzem ein Liebespaar sind.

SAT.1
