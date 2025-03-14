Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Spuk von oben

SAT.1Staffel 3Folge 74
Spuk von oben

Folge 74: Spuk von oben

22 Min.Ab 12

Sonja hat endlich eine eigene Wohnung gefunden, in der sie nach der Trennung von ihrem Freund Olav neu anfangen möchte. Ihre anfängliche Euphorie schlägt schnell um, denn im Hause ist sie offenbar unerwünscht. Ihre Obermieter terrorisieren sie mit nächtlichem Krach und ihre Wohnungstür wird mit gewalttätigen Parolen beschmiert. Sonja ist mit den Nerven am Ende. Gemeinsam mit ihrer Freundin Gritt versucht die junge Frau, die bösen Unbekannten zu stellen.

SAT.1
