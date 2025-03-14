Mein dunkles Geheimnis
Folge 74: Spuk von oben
22 Min.Ab 12
Sonja hat endlich eine eigene Wohnung gefunden, in der sie nach der Trennung von ihrem Freund Olav neu anfangen möchte. Ihre anfängliche Euphorie schlägt schnell um, denn im Hause ist sie offenbar unerwünscht. Ihre Obermieter terrorisieren sie mit nächtlichem Krach und ihre Wohnungstür wird mit gewalttätigen Parolen beschmiert. Sonja ist mit den Nerven am Ende. Gemeinsam mit ihrer Freundin Gritt versucht die junge Frau, die bösen Unbekannten zu stellen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1