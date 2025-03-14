Mein dunkles Geheimnis
Folge 77: Auf die Katze gekommen
23 Min.Ab 12
Paulette lebt sehr bescheiden, doch die Ausgaben fürs tägliche Leben übersteigen ihre kleine Witwenrente, so dass sie mit den Fixkosten in Rückstand gerät. Der Gerichtsvollzieher droht mit Pfändung und sogar Zwangsräumung. Die 70-Jährige sucht nach einem Weg, die benötigte Summe innerhalb der gesetzten Frist aufzutreiben. Die Aussicht auf guten Finderlohn für eine entlaufene Katze bringt sie auf eine ungewöhnliche "Geschäftsidee" ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1