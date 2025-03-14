Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Mit Sicherheit

SAT.1Staffel 4Folge 112
Mit Sicherheit

Mein dunkles Geheimnis

Folge 112: Mit Sicherheit

22 Min.Ab 12

Seit kurzem arbeitet Petra als Angestellte in einer Sicherheitsfirma. Zum ersten Mal bewacht sie nachts mit ihrem Kollegen Jens ein Industriegebiet. Als sie ein fremdes Fahrzeug überprüfen will, hält Jens sie zurück. Kurz darauf wird Petra von ihrem Chef fristlos gekündigt, weil in ihrem Schrank Drogen gefunden werden. Das will Petra nicht auf sich sitzen lassen. Gemeinsam mit ihrer Freundin und Kollegin Marlen legt sie sich auf die Lauer ...

