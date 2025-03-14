Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Skandal im Schweinestall

SAT.1Staffel 4Folge 122
Skandal im Schweinestall

Mein dunkles Geheimnis

Folge 122: Skandal im Schweinestall

22 Min.Ab 12

Elke und ihr kleiner Sohn Tom genießen ihren Urlaub auf dem Bio-Hof von Bauer Peter. Plötzlich erleidet Tom einen allergischen Schock: Er hat im Schweinestall Antibiotika gefunden und die Tabletten gelutscht. Doch was machen Antibiotika auf einem Bio-Hof? Bauer Peter versichert Elke, dass er auf seinem Hof nur in absoluten Ausnahmen Antibiotika einsetzt. Doch dann taucht eine Journalistin auf, die nachweisen kann, dass Peters Schweine mit Antibiotika vollgepumpt sind ...

