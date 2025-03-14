Mein dunkles Geheimnis
Folge 17: Muttis Neuer
22 Min.Ab 12
Heike (42) hatte nach der Trennung von ihrem Mann vor zehn Jahren keine festen Partner mehr gehabt, bis Ralf (44) in ihr Leben kam. Seit drei Monaten sind die beiden ein glückliches Paar, aber Heikes Sohn Finn (16) scheint den neuen Mann im Haus nicht so richtig zu akzeptieren. Und nicht nur das - irgendjemand versucht Unruhe in die Beziehung zu bringen und zettelt einige fiese Sabotageaktionen an ...
