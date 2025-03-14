Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Die verlorene Nummer

SAT.1Staffel 4Folge 22
Die verlorene Nummer

Die verlorene NummerJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 22: Die verlorene Nummer

22 Min.Ab 12

Die 26-jährige Susi hatte bisher nur Pech mit Männern. Doch jetzt scheint sie ihren Mr. Right getroffen zu haben. Ihre Mitbewohnerin und Freundin Ines (28) ist allerdings wenig überzeugt, denn sie möchte Susi nicht schon wieder leiden sehen. Als der Zettel mit der Telefonnummer von Susis Bekanntschaft verschwindet, ist sie am Boden zerstört. Verzweifelt wartet sie in dem Café, wo sie ihren Fernando kennengelernt hat und hofft, dass sie ihn dort trifft ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen