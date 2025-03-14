Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 23
23 Min.Ab 12

Petra (40) ist total vernarrt in den Schlagersänger Seppi Mosch. In wenigen Tagen fährt sie mit ihrem Seppi-Fanclub zu einem Konzert und kann es jetzt schon kaum erwarten. Doch dann verschwindet plötzlich die Vereinskasse mit den gesamten Ersparnissen für den Trip. Petra verdächtigt Mitglied Tina, die bereits vor Tagen über Geldsorgen klagte und sich auf einmal wieder neue Klamotten leisten kann.

