Mein dunkles Geheimnis
Folge 38: Die schönste Stimme
23 Min.Ab 12
Chorfrau Sonja (42) versteht die Welt nicht mehr: Der verstorbene Chorleiter Emil hat ausgerechnet ihr, "seiner schönsten Stimme", ein Grundstück vererbt. Dabei hatte Sonja außerhalb des Chores nie etwas mit Emil zu tun und ihr schiefer Gesang sorgte bei den anderen Chordamen bislang eher für Stirnrunzeln als für Anerkennung. Unter den Gesangsdamen brodelt es. Was hat es mit Sonjas Erbschaft auf sich?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1