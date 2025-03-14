Mein dunkles Geheimnis
Folge 54: Ring My Bell
24 Min.Ab 12
Rebecca (39) ist verzweifelt - seit Tagen erhält sie unheimliche Anrufe von einem Unbekannten. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Karin (40) will sie herausfinden, wer ihr solche Angst macht will. Ganz oben auf der Liste: Rebeccas Ex-Mann Paul (45), der ihr nach der Scheidung das Haus überlassen musste und jetzt mit seiner neuen Flamme Sandra (29) in einer Zweizimmerwohnung lebt. Doch der 45-Jährige scheint mit den Anrufen nichts zu tun zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1