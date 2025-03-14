Mein dunkles Geheimnis
Folge 57: Die Meisterin
24 Min.Ab 12
Sophie (38) leitet seit zehn Jahren einen Friseurladen. Heute hat sich Tom Schmitt angekündigt, Bereichsleiter der Friseurkette. Als er den Salon betritt, bekommt er mit, wie eine Kundin schimpfend den Laden verlässt, weil die Auszubildende Saskia ihre Frisur verhunzt hat. Nicht nur das - Tom bemängelt, dass in den letzten Wochen mehrfach Diskrepanzen bei den Abrechnungen aufgefallen und die Warenbestellungen überzogen worden sind. Sophie kann sich all das nicht erklären ...
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1