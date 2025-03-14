Mein dunkles Geheimnis
Folge 58: Die Buße
24 Min.Ab 12
Erika (55) ist eine katholische Kirchengängerin und engagiert sich sehr für die Gemeinde. Von dem gutaussehenden, jungen Pfarrer Berns hält sie allerdings wenig. Als sie Pfarrer Berns zufällig beobachtet, wie er aus einem Bordell kommt, ist für sie der Skandal groß. Erika befürchtet, dass er die Spendengelder, die für das Gemeindefest gesammelt wurden, für Prostituierte ausgibt. Ist Pfarrer Berns ein Sündiger?
