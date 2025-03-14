Mein dunkles Geheimnis
Folge 67: Das Hotel des Grauens
24 Min.Ab 12
Nina hat bei einer Zwangsversteigerung ihr Traumhotel erworben! Das herrschaftliche Haus passt perfekt zu ihrem Motto "Fürstlich übernachten für Jedermann" - es hat sich nur noch nicht weit genug herumgesprochen, die Belegungszahlen sind mau. Perfekter Service ist das allerhöchste Gebot und Nina ist stolz auf ihr Team. Doch dann zerbricht ein Spiegel und die abergläubische Nina ist alarmiert: Ein schlechtes Omen! Tatsächlich scheint dies der Beginn einer Pechsträhne zu sein ...
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1