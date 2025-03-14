Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Verschnitten

SAT.1Staffel 4Folge 68
Verschnitten

VerschnittenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 68: Verschnitten

23 Min.Ab 12

Robert (31) kann endlich seinen Traum leben: Eine Meisterausbildung zum Friseur machen und das auch noch in der schillernden Großstadt. Allerdings ist der Frisörsalon samt Kiez schwul. Und das ist Robert nun mal nicht! Sein Chef hält große Stücke auf ihn, und um das Wohlwollen wichtiger Kunden nicht aufs Spiel zu setzen, tut Robert so, als ob er auf Männer stünde. Doch als sich Robert in Kundin Thea (28) verknallt, gerät die Fassade gefährlich ins Wanken!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen