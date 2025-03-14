Mein dunkles Geheimnis
Folge 7: Das Grauen in meiner Wohnung
23 Min.Ab 12
Matthias (25) und Lena (21) sind frisch verliebt und hängen ständig bei Lena rum. Doch die Studentin teilt sich die Wohnung mit ihrer Schwester Mia und der geht der neue Dauergast langsam auf die Nerven. Yoga-Übungen im Flur, Rumgeknutsche in der Küche - Mia findet, dass das Pärchen auch einmal eine Nacht bei Matthias übernachten könnte. Matthias hingegen versucht alles, um Lena von seiner Wohnung fernzuhalten - aber was hat er zu verbergen?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1