Mein dunkles Geheimnis
Folge 83: Krötenliebe
24 Min.Ab 12
Claire (30) schwebt nach ihrem ersten Date mit Traumprinz Benny (35) auf Wolke Sieben. Doch die Sekretärin eines Baulöwen wird schon am nächsten Morgen jäh aus ihren Zukunftsträumen gerissen: Bei einer Ortsbesichtigung auf einem Waldgrundstück, auf das ihr Chef Hartmut einen Gewerbepark bauen will, entdeckt sie Benny mit Gleichgesinnten: Nackt an Bäume gekettet! Benny ist Naturschützer und Umweltaktivist und will das Biotop für eine bedrohte Krötenart erhalten - um jeden Preis!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1