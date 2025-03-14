Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 4Folge 86
24 Min.Ab 12

Seit Bademeister Ralf (35) sein eigenes Strandbad betreibt, lebt er seinen Traum. Doch dann wird ein Badegast im Wasser von einem unbekannten Wesen attackiert - und Lokalreporterin Lisa wittert mitten im Sommerloch eine Sensations-Story! Weil ein Experte vermutet, dass das Ungeheuer aus der Tiefe womöglich ein Krokodil ist, beginnt für Ralf ein Spießrutenlauf. Zwar ist er überzeugt, dass alles eine Intrige sein muss und sein See weiter sicher ist - doch seine Gäste bleiben weg.

SAT.1
