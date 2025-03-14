Mein dunkles Geheimnis
Folge 88: Pikante Aufnahmen
24 Min.Ab 12
Masseurin Larissa (32) ist erst seit Kurzem mit ihrem neuen Freund, dem Dokumentarfilmer Jannik (36), zusammen, aber dennoch sicher: Er ist Mister Right! Darum spricht nach leichtem Zögern auch nichts dagegen, mit seinem Equipment eine heiße Liebesnacht auf Video festzuhalten - nur zum eigenen Vergnügen versteht sich! Doch dann sind die pikanten Aufnahmen verschwunden! Kurz darauf meldet sich ein Erpresser und fordert 3.000 Euro - sonst will er den Film ins Internet stellen!
Mein dunkles Geheimnis
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1