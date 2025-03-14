Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 5 Folge 102
23 Min.Ab 12

Als die alleinerziehende Mutter Ella ihren wegen Einbruchs verurteilten Sohn Thore in einem Box-Camp für straffällige Jugendliche besucht, stiehlt er ihr Auto und macht sich aus dem Staub. Zusammen mit dem Sozialarbeiter und Boxtrainer Benno macht sich Ella auf die Suche nach ihrem Sohn. Je näher sie Thore kommen, umso mehr Hinweise finden sie, dass er vielleicht gar nicht die Tat begangen hat, für die er verurteilt wurde ...

SAT.1
