Mein dunkles Geheimnis
Folge 110: Der perfekte Plan
23 Min.Ab 12
Nina und Suse werden am helllichten Tag in ihrem Büro von einem maskierten Täter mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt. Damit nicht genug: Nina glaubt, dass der Maskierte ihr eigener Freund Tobias war. Doch das verschweigt die Schwangere vor der Polizei. Denn Nina sucht nach Erklärungen. Vielleicht wird Tobias unter Druck gesetzt. Dann wird der 24-Jährigen klar, dass der Überfall im Büro nur die Vorbereitung auf einen viel größeren Coup war.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
