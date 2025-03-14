Mein dunkles Geheimnis
Folge 12: Junge unter Verdacht
24 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Nina (38) ist geschockt - ihr Sohn Tim (17) wird von der Polizei festgenommen, weil er angeblich seinen Kumpel Sven (18) brutal verprügelt haben soll. Ausgerechnet Tims große Liebe Maja (17) hat gegen ihn ausgesagt. Sie beschuldigt ihn, Sven aus Eifersucht krankenhausreif geschlagen zu haben und macht mit ihm Schluss. Doch Nina ist sich sicher, dass ihr Sohn mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Jemand muss ein falsches Spiel mit Tim treiben.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1