Mein dunkles Geheimnis
Folge 122: Die Phantomfrau
23 Min.Ab 12
Haushälterin Gabi findet nach einer rauschenden Partynacht eine bewusstlose Frau im Haus ihres Arbeitgebers Karl. Doch als die Rettungskräfte eintreffen, ist die Frau spurlos verschwunden. So auch ein kostbares Collier von Karls neuer Ehefrau Sally! Gabi wird des Diebstahls bezichtigt. Job und Wohnung stehen für die Haushälterin auf dem Spiel. Gemeinsam mit Ute, der Tochter ihres Chefs, sucht Gabi nach der verschwundenen Frau und deckt einen extrem pikanten Betrug auf.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1