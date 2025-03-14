Mein dunkles Geheimnis
Folge 128: Überfallen
25 Min.Ab 12
Auf einem Rastplatz werden Marianne und ihr neuer Freund Fabian von zwei maskierten Gestalten brutal überfallen und halbnackt an die Heizung des Waschraumes gekettet. Die Täter verwüsten auch Mariannes Schlafzimmer und fordern in einer Drohbotschaft, dass sie sich von Fabian trennen soll. Marianne hat ihren cholerischer Exfreund Robert in Verdacht. Oder gibt es sonst noch jemanden, der mit allen Mitteln die neue Liebe torpedieren will?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1