Mein dunkles Geheimnis

Alles über meine Mutter

SAT.1Staffel 5Folge 24
Alles über meine Mutter

Mein dunkles Geheimnis

Folge 24: Alles über meine Mutter

24 Min.Ab 12

Die 26-jährige Sandra ist zur Nachwuchskonditorin des Jahres gekürt worden. Doch beim Termin mit Vertretern der Presse erwartet sie eine böse Überraschung: Eine fremde Frau, Angelika (45), behauptet ihre leibliche Mutter zu sein. Kann es wirklich sein, dass Sandra adoptiert wurde? Die Beweise sprechen dafür, doch Sandras Schwester Daniela (40) ist sich sicher, dass die Frau eine Betrügerin ist.

