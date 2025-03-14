Mein dunkles Geheimnis
Folge 24: Alles über meine Mutter
24 Min.Ab 12
Die 26-jährige Sandra ist zur Nachwuchskonditorin des Jahres gekürt worden. Doch beim Termin mit Vertretern der Presse erwartet sie eine böse Überraschung: Eine fremde Frau, Angelika (45), behauptet ihre leibliche Mutter zu sein. Kann es wirklich sein, dass Sandra adoptiert wurde? Die Beweise sprechen dafür, doch Sandras Schwester Daniela (40) ist sich sicher, dass die Frau eine Betrügerin ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1