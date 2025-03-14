Mein dunkles Geheimnis
Folge 28: Mein geheimes Leben
23 Min.Ab 12
Die 29-jährige Heike glaubt, in der Kellnerin Mara (32) ihre Schwester wiederzuerkennen, die vor 16 Jahren spurlos verschwunden ist. Doch Mara reagiert anders als erwartet und schiebt alles auf eine Verwechslung. Heike ist sich jedoch sicher, Mara ist ihre große Schwester. Zusammen mit Mutter Erna (55) will sie herausfinden, was vor 16 Jahren wirklich passiert ist.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1