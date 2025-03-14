Mein dunkles Geheimnis
Folge 4: Schwiegermutter im Glück
24 Min.Ab 12
Robert (30) will seinen Eltern endlich sagen, dass er homosexuell und seit zwei Jahren mit Leo (31) liiert ist. Auch seine schwangere Schwester Nadja muss Mutter Katrin und Vater Ludwig etwas beichten: Sie hat sich von ihrem Freund getrennt und wird ihr Kind alleine großziehen. Doch dann kommt alles ganz anders. Mutter Katrin hält Leo für Nadjas Freund. Um ihr den 60. Geburtstag nicht zu verderben, klären ihre Kinder den Irrtum zunächst nicht auf und das Chaos nimmt seinen Lauf.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© SAT.1