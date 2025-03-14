Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Adonis im Schrebergarten

SAT.1Staffel 5Folge 5
Adonis im Schrebergarten

Adonis im SchrebergartenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 5: Adonis im Schrebergarten

23 Min.Ab 12

Im Schrebergarten sorgt ein Neuzugang für Unruhe: Der knackige Schmalspur-Adonis Tim (25) bringt die Frauen in der Laubenkolonie in Wallung. Besonders Sybille findet Gefallen an den Sporteinheiten mit Fitnessfreak Tim. Das passt vor allem Hannes nicht. Er hat schon lange ein Auge auf Sybille geworfen und will sich von Tim nicht die Show stehlen lassen. Hannes vermutet hinter dem Gehabe des Sportfanatikers eine Masche - was will Tim wirklich von den Frauen aus dem Schrebergarten?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen